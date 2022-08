Melder bewakingsbeelden Putstraat niet betrokken bij zaak Xavier Durlinger

De melder is als getuige gehoord. Hij is wel de persoon op de beelden maar kan uitgesloten worden van betrokkenheid bij de dood van Xavier.

Het onderzoek kent verschillende opsporingsrichtingen, waarvan de bewakingsbeelden op de Putstraat er één was. Met het uitsluiten van deze richting, gaat het rechercheteam verder met het onderzoek.

Nog steeds geldt dat getuigen die iets gezien of andere informatie hebben en dit nog niet gedeeld hebben, zich kunnen melden bij de politie. Dit kan via de tiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 maar ook in een vertrouwelijk gesprek met het team nationale inlichtingen 088-661 7734.