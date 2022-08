Beelden gezocht schietincident Julianapark Utrecht

Dinsdagavond 16 augustus rond 21.00 uur vond er een incident plaats bij het Utrechtse Julianapark waarbij is geschoten. Aan het schietincident ging een conflict vooraf, waarbij verschillende mensen betrokken waren. We zijn i.v.m. van het onderzoek op zoek naar mensen die foto's of filmpjes hebben gemaakt van het conflict en/of het schietincident. Heb je beelden? Upload deze dan via onderstaand tipformulier of bel 0900 8844 en vraag naar de districtsrecherche Stad Utrecht.