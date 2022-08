Insluipers en helers aangehouden

In de maanden juli en augustus zijn meerdere insluipingen en woninginbraken gepleegd in Lelystad. Er zijn op verschillende momenten vijf mannen aangehouden op verdenking van insluiping, inbraak en heling. Een van de verdachten, een 31-jarige man uit Emmeloord, zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze man wordt verdacht van meerdere insluipingen en het pinnen met gestolen pinpassen. Ook een 19-jarige man uit Lelystad zit vast in verband met drie inbraken in Lelystad en Urk. De overige verdachten zijn na verhoor vrijgelaten. Zij zijn nog wel verdachten in deze zaak. Het onderzoek gaat verder en de politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.