Getuigen gezocht van mogelijke aanrijding Meeuwenlaan

Tussen 23.00 uur en 01.00 uur die nacht is de man onderweg met de pont vanaf het Centraal Station naar het IJplein waar zijn fiets staat. Hij loopt over de Meeuwenlaan in de richting van de kruising met het IJplein, als hij plotseling felle lichten op zich af ziet komen. Hij hoort het geluid die hij kan omschrijven als het geluid van een voertuig die niet meer volledig onder controle is, namelijk hoge toeren en piepende banden. Daarna wordt hij hard geraakt en valt op de grond. Vervolgens is hij enige tijd bewusteloos.



Hoofdletsel

Als hij weer bij kennis is, ligt hij op een andere plek dan waar hij vermoedelijk werd aangereden, namelijk in de omgeving van de Sixhavenweg – Meeuwenlaan, in de buurt van bomen. Hij heeft zwaar hoofdletsel en diverse andere verwondingen en kneuzingen. Hij kan zich niet herinneren wat er exact is gebeurd.



Getuigenoproep

Tijdens de mogelijke aanrijding heeft de man een blauwe spijkerbroek aan, een blauwe polo met een blauw vest en zwarte schoenen. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident of getuigen die de man mogelijk hebben zien liggen. Heeft u iets gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022164903.