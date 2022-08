Politie onderzoekt schietincident Den Haag

Agenten kregen meerdere meldingen van harde knallen en gingen meteen ter plaatse. Daar troffen zij een scooter en meerdere hulzen aan. Forensische specialisten startten meteen een sporenonderzoek. Er werden geen verdachten of slachtoffers aangetroffen, de politie onderzoekt het incident.

Getuigen

De politie zoekt getuigen en beelden. Heeft u het incident zien gebeuren of informatie over de dader of daders? Of heeft u beelden van de omgeving Pletterijkade, bijvoorbeeld van een dashcam-, bewakings- of deurbelcamera? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden. Anoniem tippen kan ook, door te bellen naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.