Politie zoekt getuigen woningoverval Zwolsestraat

Omstreeks 20.45 uur werd er aangebeld bij de woning van het gezin. Nadat de vrouw des huizes de deur opende, stormden er drie mannen het huis in. Het slachtoffer wist naar het balkon te vluchten, alwaar ze om hulp kon vragen. Bij terugkomst in de woning waren de indringers verdwenen. Vermoedelijk zijn de verdachten al eerder aan de deur geweest die dag. Dit zou dan rond 00.15 uur in de vroege ochtend van 15 augustus en om 18.00 uur in de middag van diezelfde dag zijn geweest.

Pakketje aangenomen?

Het onderzoeksteam houdt rekening met het scenario dat de verdachten op zoek waren naar een pakketje in de woning. Bent u woonachtig in één van de galerijflats aan de Zwolsestraat en heeft u onlangs een pakketje aangenomen dat niet aan u geadresseerd was? Dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of het algemene nummer 0900-8844.

Signalement verdachten

De drie mannen die de woning aan de Zwolsestraat binnendrongen waren opvallend warm gekleed voor het zomerse weer van die dag. Alledrie de verdachten droegen een lange broek, dichte schoenen en een donkere jas met capuchon en hebben een donkergetinte huidskleur. Gezien de drukte op Scheveningen op maandag 15 augustus hoopt de politie dat de drie indringers in het oog zijn gesprongen bij mensen die tussen 20.00 en 21.00 uur in de omgeving van de plek van de overval zijn geweest.

Camerabeelden in de Zwolsestraat en omgeving

Maakt u gebruik van een videodeurbel in de Zwolsestraat of omgeving en hebt u deze beelden nog niet met de politie gedeeld? U kunt het beeldmateriaal delen via onderstaand tipformulier of contact opnemen met de politie via 0900-8844 of de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Ook de videobeelden van een dashcam kunnen bruikbaar zijn voor het onderzoek.

Meld Misdaad Anoniem

Hebt u informatie over de woningoverval, maar is er een reden dat u niet naar de politie kan of durft? Dan kunt u uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem. Het team van M. heeft maar één doel voor ogen: uw anonimiteit beschermen. M. is zeven dagen per week te bereiken via telefoonnummer 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.