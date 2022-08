Brutale dieven doen zich voor als bankmedewerkers

Waar eerst criminelen op slinkse wijze de bankpas en inloggegevens van mensen afhandig wisten te maken om op een later momenten rekeningen te plunderen worden ze steeds brutaler. Er zijn meerdere gevallen bekend waar er juist in het huis van de slachtoffers wordt toegeslagen.

Werkwijze

Iemand doet zich voor als medewerker van een bank, komt bij slachtoffers thuis en logt daar met behulp van tablet, laptop of telefoon van het slachtoffer in op de bankrekening. Vervolgens wordt de bankrekening geplunderd en gaat de dief er vandoor. Mensen hebben het in eerste instantie niet eens door dat er geld is buit gemaakt is. Totdat ze zelf op de rekening kijken. Het gaat vaak om duizenden euro’s die zijn verdwenen.

Donderdagmiddag werd een dame op leeftijd uit Sint Willebrord het slachtoffer van dergelijke oplichters. Toen de vrouw thuis kwam gingen een man en een vrouw met haar mee haar woning binnen. Zij poogden geld van de vrouw afhandig te maken door haar pinpas met code weg te nemen. Omdat de vrouw erg ontdaan was door deze laffe vorm van oplichting, was zij donderdag nog niet in staat om een verklaring af te leggen. De politie hield een buurtonderzoek en onderhoudt contact met het slachtoffer, zodat zij op een later moment aangifte kan doen.

Waarschuwen

De politie waarschuwt mensen om alert te zijn. En om in dit geval de ABC-methode te hanteren.

Alert zijn, Bescherm jezelf en Check altijd

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over hun slachtoffers. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een instantie, uw dochter of zoon of een andere zogenaamde bekende die u vertrouwt. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van spoed. Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Ga niet mee in deze babbeltrucs, laat mensen niet binnen en geef niemand toegang tot uw rekening. Overhandig ook nooit uw bankpas of inlogcodes.

Vertrouwt u het niet? Bel dan direct 112. Denkt u slachtoffer te zijn geworden, doe dan ook altijd aangifte bij de politie.

U kunt de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt. Hanteer dan de ABC-regels.

A = alert blijven

Te mooi om waar te zijn, is niet oké

Blijf op de hoogte

Klik nooit zomaar op een link

B = beveilig jezelf

Blijf up-to-date met updates op uw apparaat

Gebruik sterke wachtwoorden

Gebruik actuele anti-virus programma’s

Maak offline back-up’s

C = check altijd