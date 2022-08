Politie houdt motorrijder aan voor gevaarlijk rijgedrag

Op de Guido Gezellestraat kreeg de politie de motorrijder in het vizier. Hij reed ruim 110 km/uur, terwijl ter plaatse een maximum snelheid geldt van 50 km/uur. De politie gaf een stopteken, maar de motorrijder ging er met hoge snelheid vandoor. De politie staakte de achtervolging, omdat de motorrijder uit het zicht verdween. Enkele minuten later vonden zij in een tuin aan de Rembrandtlaan een motorfiets waarvan de motor nog warm was.

Getuigen verklaarden dat de motor kort tevoren met hoge snelheid was komen aanrijden en in de tuin was gezet. De eigenaar van de motor werd aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken en het rijden onder invloed van alcohol. Hij verklaarde dat een kennis van hem op de motor had gereden. De motor was niet verzekerd en de eigenaar is niet in het bezit van een geldig motorrijbewijs. De politie heeft de motor in beslag genomen.

Getuigen gezocht

Er zal een onderzoek ingesteld worden naar het rijgedrag van de motorrijder. De politie roept getuigen op om zich te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Maar ook anoniem kunt u uw informatie delen. (www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000) Hebt u informatie over de motorrijder die de straten van Terneuzen onveilig maakt? Meld dit dan bij ons alstublieft. Geef bij uw contact graag zaaknummer 2022-219832.