Drugslab aangetroffen in Almere

De politie ontving informatie dat in een van de panden op het bedrijventerrein aan het Markerkant een synthetisch drugslab aanwezig was. De Dienst Landelijke Recherche en de politie van Almere gingen op onderzoek uit.

Met medewerking van de huurders doorzochten zij de panden op het bedrijventerrein, waarna één pand overbleef. In dit pand werd een productieopstelling voor synthetische drugs aangetroffen met onder andere 9,5 liter amfetamineolie. Hiermee kan de drug speed gemaakt worden. Op het moment van aantreffen was het lab niet in werking. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de Landelijke Eenheid brak de opstelling veilig af.

De politie stelde diverse sporen veilig en doet verder onderzoek. Op dit moment zijn er geen verdachten aangehouden.

Woordvoering door Landelijke Eenheid