Drie aanhoudingen in drugsonderzoek Baarn

Tijdens de inval bij vier adressen in Baarn en een adres in Amsterdam heeft de politie drie mannen uit Baarn aangehouden. Het onderzoek richt zich op de handel in diverse soorten drugs. De twee 26-jarige mannen en een 30-jarige man worden verdacht van handel in verdovende middelen of betrokkenheid bij de handel.



Inbeslagnames

Bij de zoekingen heeft de politie diverse soorten drugs, versnijdingsmiddelen en (vuur)wapens aangetroffen. Ook werden een scooter, cash geld en een ongebruikelijke hoeveelheid mobiele telefoons in beslag genomen. De drie verdachten worden in verzekering gesteld en het onderzoek wordt voortgezet.

Ondermijning

Drugsindustrie is een oorzaak van zware criminaliteit. Er gaan op jaarbasis in Nederland vele miljarden euro’s om in de criminele drugsindustrie. De illegale inkomsten uit drugsactiviteiten worden in de legale economie witgewassen. Drugsproductie- en handel is vaak de oorzaak van ondermijning in Nederland. Deze ondermijning heeft allerlei zware criminaliteit tot gevolg. Denk aan witwassen, corruptie, bedreiging, geweld en liquidaties. Daarom pakken we de betrokken criminele netwerken hard aan.

Meld verdacht gedrag

Om ondermijning te bestrijden, hanteert de politie een integrale aanpak, waarin een intensieve samenwerking tussen meerdere (overheids-)partners centraal staat. Ook in dit onderzoek is er samengewerkt met het Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de gemeente Baarn. Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.