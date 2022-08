Getuigenoproep bootongeval Weesp

Die betreffende maandagavond ging het even voor 20.00 uur mis toen twee twintigers in aanraking kwamen met de schroef van een boot. Zij zijn allebei aanspreekbaar maar met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en wordt daarom door de recherche onderzocht. Om die reden komt de politie graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van het ongeval. Was u op of bij het water bij de Korte Muiderweg in Weesp en heeft u iets gezien van het ongeval of vlak daarvoor? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier. U kunt hierbij het volgende registratienummer vermelden: 2022160851.