Verdachten beroving strooien met geld

Een getuige zag maandag omstreeks 16.00 uur hoe een man onder bedreiging van een wapen werd beroofd. De alerte getuige alarmeerde gelijk de politie en gaf een omschrijving van de vluchtauto en de vluchtrichting door. Agenten zetten op de A16 de achtervolging in. Ze gaven de vluchtauto meerdere keren een stopteken, maar daaraan gaf de bestuurder geen gehoor. Tijdens de vlucht gooiden de verdachte meerdere keren geldbiljetten uit het raam. Die dwarrelden over de snelweg, op daar rijdende auto's en op de weg zelf. Eenheden van de politie hebben samen met Rijkswaterstaat geprobeerd zo veel mogelijk geldbiljetten op te ruimen. Toch kon niet helemaal worden voorkomen dat mensen op de snelweg geld gingen rapen. Na afloop bleken er zelfs nog wat biljetten in de grill van enkele politieauto's te zitten.



Intussen bleven diverse eenheden van de politie Rotterdam, de politie Zeeland West Brabant en de Landelijke Eenheid ondersteund door de politiehelikopter achter de vluchtauto aan zitten die via de A59 uiteindelijk de afrit Oosterhout nam en daar een doodlopende weg in reed. Drie verdachten zijn aangehouden, een 17-jarige jongen uit Den Bosch, een 21-jarige man uit Groningen en een 26-jarige man waarvan de woonplaats onbekend is.

De politie doet onderzoek naar de beroving en de herkomst van het geld. Heeft u informatie die kan bijdragen aan dit onderzoek, dan vragen wij u contact op te nemen met de recherche van Rotterdam, district Oost, via 0900-8844. Uiteraard kunt u uw informatie ook anoniem delen via M. op 0800-7000. Wilt u een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen, bel dan met 088 - 661 77 34.