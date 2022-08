3 jongens aangehouden voor in brand steken hooiberg

De jongens zijn 14 jaar (2x) en 13 jaar oud en komen alle drie uit Heemskerk. Na het eerste verhoor zijn de jongens in verzekering gesteld bij hun ouders thuis. Vandaag zullen zij aan het politiebureau verder worden verhoord. Aangezien de jongens minderjarig is het zogenaamde Kinderrechtenverdrag van toepassing. Dat geeft onder andere aan, dat kinderen insluiten in een cel een uiterste maatregel is en daarom mochten zij de nacht thuis doorbrengen.

De brandweer is nog tot aan het begin van de nacht bezig geweest met nablussen. De politie onderzoekt of er nog meer jongens bij betrokken zijn geweest.

Als u iets gezien heeft en we hebben nog niet met u gesproken, bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2022156425