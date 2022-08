Bedrijfspand Spijkenisse vol met materialen voor drugsbewerking

Een deurwaarder stond dinsdag 2 augustus voor de taak een huurder uit een bedrijfspand aan de ir. Herman de Grootweg te zetten. De politie was aanwezig ter assisitentie. In het pand troffen zij jerrycans en andere materialen waarvan het vermoeden bestond dat deze gebruikt werden voor het maken danwel bewerken van drugs. De Forensische Opsporing voerde een eerste onderzoek ter plaatse uit. Na het eerste onderzoek en het veiligstelolen van onderzoeksmateriaal werd onder leiding van het LFO gezorgd voor veilige afvoer en vernietiging van de materialen.



De politie doet nader onderzoek naar de materialen, de praktijken die in het pand kunnen hebben plaatsgevonden en wie hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Er is vooralsnog geen verdachte aangehouden.



Heeft u informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn, deel deze dan alstublieft via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier of anoniem via M. op 0800-7000.