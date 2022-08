Van wie zijn deze goederen?

Aangehouden met goede hulp van getuigen

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere meldingen gedaan van verdachte situaties: een onbekende man zou proberen in te breken en hij zou ook gezien zijn in tuinen van woningen in De Kersenboogerd en in De Grote Waal. De politie was bezig met een zoektocht naar deze verdachte, toen wederom, rond 04.40 uur werd gemeld, dat iemand probeerde een garage binnen te komen aan de Lambert Meliszweg. Door een goed signalement en met hulp van getuigen wist de politie een 22-jarige man op te sporen en aan te houden. Deze verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en is ingesloten.

Goederen van diefstal afkomstig: wie is de eigenaar?

Bij de man werden meerdere goederen aangetroffen en de politie is dan ook op zoek naar de rechtmatige eigenaren.

Het gaat om de volgende spullen (zie bijgaande foto’s):

- een zwart etui met twee filters voor een spiegelreflexcamera

- twee sleutels waarvan 1 afgebroken en 1 krom (mogelijk van een hangslot)

- een bruine (leren) portemonnee

- een blauw armbandje met opschrift "Korps Mariniers"

- een zwarte zonnebril

- een roze zonnebril

- een zonnebril met blauwe glazen

- een briefje met een 06-nr erop dat eindigt op …..1714

- een zwarte ‘Mate’ fiets. Deze fiets werd in de directe omgeving aangetroffen en is mogelijk ook van diefstal afkomstig.

De rechtmatige eigenaren van deze goederen worden verzocht om dit te melden bij de politie in Hoorn via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Vermeld er a.u.b. zaaknummer 2022171073 bij.

2022171073