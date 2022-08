Man overleden na eenzijdig verkeersongeval; politie zoekt getuigen en beelden

Getuigen en beelden gezocht

De VOA heeft dit eenzijdig ongeval in onderzoek en weet tot nu toe dat de bestuurder kwam uit de richting van de Amstelveenseweg en reed in de richting van de Parnassusweg. Maar om te kunnen achterhalen hoe dit ongeval is ontstaan, komt de VOA graag in contact met getuigen die het slachtoffer mogelijk in de omgeving van de Boelelaan hebben zien rijden. Ook (dashcam)beelden kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022174152