Getuigen gezocht van mishandeling minderjarig meisje

De mishandeling vond plaats tussen 18:30 uur en 19:00 uur toen het meisje van het portiek aan de Palestrinaweg naar het achtergelegen pleintje wilde lopen. Daar werd ze aangevallen door een tot op heden onbekende jongen. Het meisje raakte hierbij gewond. Het slachtoffer kon de verdachte maar heel summier omschrijven, het gaat mogelijk om een jongen op een elektrische step. Naar omstandigheden gaat het redelijk met het meisje.



Uw tip!

Voor dit onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen die iets hebben gezien van het voorval, of mensen die meer weten over de dader en/of achtergrond van de mishandeling. U kunt hiervoor onderstaand tipformulier invullen, of bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.