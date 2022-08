Verdachten aangehouden voor aanbieden gestolen goederen

Een man deed enkele weken geleden aangifte bij de politie, omdat er licht- en geluidsapparatuur van hem waren gestolen. Hij deed zelf onderzoek op online verkoopsites en trof een advertentie waarin hij zijn eigen spullen herkende. Hij maakte een afspraak met de aanbieder van de goederen en stelde de politie in kennis.

Agenten gingen donderdagochtend met de man mee naar Zevenbergen. Op het moment dat het slachtoffer van de diefstal zijn eigen spullen herkende hielden de agenten de vrouw aan als verdachte van heling. Later werden ook nog een straatgenoot van de vrouw en een 36-jarige Bredanaar aangehouden. Zij worden ook verdacht van heling van gestolen goederen.

In beslag genomen

De goederen die werden aangetroffen in de woning in Zevenbergen zijn door de politie in beslag genomen.

Alle drie de verdachten werden ingesloten in een politiecellencomplex. Daar zijn ze verhoord. Na verhoor mochten de man en de vrouw uit Zevenbergen weer naar huis. De Bredanaar zit nog altijd vast. Hij is in verzekering gesteld.

Zelf controleren

Controleer altijd goed of de goederen die u wilt kopen via online-verkoopsites niet als gestolen geregistreerd staan. Dat kan op de website www.stopheling.nl. Op die website kunt u bijvoorbeeld een serienummer ingeven om te checken of het goed dat u wilt aanschaffen als gestolen geregistreerd staat. Let op: niet alleen het verkopen van gestolen spullen is strafbaar, ook als u gestolen goederen koopt dan kan u dat een gevangenisstraf of een boete opleveren.

Waar let ik op?

De prijs is te mooi om waar te zijn

De verkoper ontwijkt vragen over waar het product vandaan komt

De originele verpakking ontbreekt

De originele aankoopbon, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs ontbreekt

De verkoper wil het serienummer of ander uniek nummer niet geven

De verkoper spreekt niet bij hem thuis af en geeft zijn contactgegevens niet

De politie bestrijdt heling actief. Het verkopen van gestolen spullen levert geld op. Als het verkopen van gestolen spullen niet meer lucratief is, gaan we met z’n allen diefstallen en inbraken tegen. Meld het dan ook bij de politie als u vermoedt dat iemand gestolen goederen aanbiedt.