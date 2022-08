Getuigen gezocht van woninginbraak

Omstreeks 03.00 uur kreeg de politie de melding van een inbraak in de woning. Ter plaatse bleek dat de hoogbejaarde bewoonster twee mannen in haar woning had getroffen en dat ze haar ook vastgepakt hebben. De twee verdachten droegen een masker of bivakmuts.

Getuigenoproep

De politie vraagt mensen die in de nacht van zaterdag op zondag vóór of rond 03.00 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Leeghwaterstraat contact op te nemen via 0900-8844. Camerabeelden uit de omgeving, bijvoorbeeld van de deurbelcamera of dashcam, zijn ook zeer welkom. Er is een beperkt signalement van de verdachten: beiden waren groter dan 1.80 m. en hadden een slank postuur. Ze droegen gezichtsbedekking ten tijde van de inbraak. Het is niet bekend welke richting de verdachten zijn opgegaan na de inbraak. Mensen die de verdachten mogelijk hebben gezien en meer kunnen vertellen over de vluchtroute, vragen we ook om contact op te nemen.

De politie is een uitgebreid overzoek gestart naar de inbraak. Er wordt onder meer buurtonderzoek gedaan. Of er iets is buitgemaakt bij de inbraak maakt onderdeel uit van het onderzoek.

2022382852