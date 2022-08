Persfotograaf belaagd

Rond 01:00 kregen agenten een melding van een mogelijk verward persoon die in het water van de Lekoord was geraakt. Agenten die ter plaatse gingen, troffen in de sloot een 23-jarige man uit Utrecht aan. Na enige tijd wisten agenten de man uit het water te halen. Een fotograaf die ter plaatse was om van het incident verslag te doen, ondervond moeilijkheden doordat enkele omstanders en/of direct betrokkenen hem het werk bemoeilijkte en onmogelijk maakte.



De politie stelt een onderzoek in om te achterhalen wat zich hier heeft afgespeeld en heeft inmiddels contact gelegd met de betreffende fotograaf en de NVJ inzake het protocol persveilig.