Lekkerkerker (25) overleden bij auto-ongeval Klaaswaal

Klaaswaal - Bij een verkeersongeval op de A29 ter hoogte van Klaaswaal raakte rond 02.00 uur ’s nachts een auto van de weg. Een van de inzittenden, een man van 25 uit Lekkerkerk, overleefde dat niet. Twee andere inzittenden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de aanleiding van het ongeval en wie de bestuurder was, zijn de twee mannen aangehouden.