Man in been geschoten bij aanhouding

Zaterdagavond 20 augustus rond 23.00 kreeg de politie een melding dat op de Vlampijpstraat een man een omstander zou bedreigen. Nabij de kruising van de Vlijmpijpstraat en de Tractieweg zagen de agenten de verdachte. Daarbij werden ze geconfronteerd dat de man een mes vast had. De agenten moesten geweld gebruiken om de man te aan te houden. Hij werd daarbij getaserd. Toen dat geen voldoende effect had, voelde een van de agenten zich genoodzaakt zijn vuurwapen te trekken waarbij hij de verdachte in zijn been schot. Hierna werd hij overmeesterd. De man is vanwege zijn letsel vervoerd naar een ziekenhuis en na behandeling ingesloten voor verhoor.



Zoals gebruikelijk in situaties waarbij agenten hun vuurwapen gebruiken waarbij een persoon wordt geraakt, verricht de rijksrecherche onderzoek naar het geweldsgebruik van de agenten.