Politie houdt man aan op verdenking van opruiing

Albergen/Denekamp - Op zondagavond rond 21.00 uur kreeg de politie een melding om te gaan naar hotel ’t Elshuys in Albergen in verband met een bericht op Facebook. Een persoon had een bericht op facebook geplaatst dat waarschijnlijk opruiend van aard was.