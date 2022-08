Minderjarige jongen gewond na steekincident

Uit de melding kwam ook een signalement naar voren van een mogelijke betrokkene. Aan de hand van dit signalement kon de politie rond 19:00 uur in Leerdam een verdachte aanhouden. Het gaat om een minderjarige jongen, net als het slachtoffer woonachtig in Leerdam. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit steekincident en zit vast.

Onderzoek

Direct na de melding is door de politie het onderzoek opgestart. Er zijn betrokkenen gehoord en waar mogelijk worden camerabeelden uitgekeken. Ook is ter plaatse sporenonderzoek verricht. De eerste bevindingen wijzen erop dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Omdat het gaat om minderjarigen, zijn we verder terughoudend in het delen van details.

2022383719 ^JH