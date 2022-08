Getuigenoproep steekincident Lelystad

Horecapleintje

Op zaterdagavond 20 augustus, omstreeks 04:00 vond er een vechtpartij plaats op het horecaplein tussen een grote groep personen. Hierna zijn er twee betrokkenen weggerend in de richting van de ‘Kubus’ en de fietsbrug richting de ‘Kustrif’. Aldaar vond wederom een vechtpartij plaats tussen een onbekend aantal personen, waarna wederom de twee betrokkenen zijn weggerend. Onderweg naar huis bleken beide personen steekwonden te hebben opgelopen, het is onbekend waar de verwondingen zijn opgelopen.

