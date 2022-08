steekpartij op de Appelmarkt in Amersfoort

In de nacht van zaterdag op zondag 21 augustus mondde een woordenwisseling, aan de Appelmarkt, uit tot een steekpartij. Hierbij liep het slachtoffer een hoofdwond op. Omdat het een drukbezochte uitgaansavond was, moeten er getuigen zijn geweest die iets hebben gezien.

Help mee

Was jij op de Appelmarkt in Amersfoort en heb jij meer informatie over de steekpartij ? Meld het dan via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 0700. Ben je in het bezit van (camera) beelden? Upload die dan via onderstaand tipformulier.