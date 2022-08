Getuigen gezocht van ongeval A27 Oosterhout

Het ongeval vond zondagochtend 21 augustus rond 07:30 uur plaats op de A27 bij Oosterhout. De bestuurders van de twee betrokken voertuigen raakten zwaargewond en een bijrijder raakte lichtgewond. De drie personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de bestuurders, een 30-jarige man uit Werkendam, is in het ziekenhuis helaas aan zijn verwondingen overleden.

Getuigen gezocht

De politiemensen van Team Verkeer startte gisteren samen de politiemensen van de Verkeersongevallenanalyse direct een onderzoek. Het onderzoek naar de toedracht is nog steeds gaande. Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Reed u gisterenochtend over de A27 en heeft u mogelijk iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.