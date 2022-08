Waarschuwingsschoten na vuurwapenmeldingen

De eerste melding was rond 21.20 uur in Rotterdam-Oost. Op de Crooswijkseweg zouden twee mannen lopen die een vuurwapen bij zich zouden hebben. Toen de toegesnelde agenten hen benaderden, weigerde een van de twee in eerste instantie de aanwijzingen van de agenten op te volgen. Na een waarschuwingsschot schikte hij in en konden de twee worden aangehouden. Bij het onderzoek werden echter geen vuurwapens aangetroffen en ook het terugkijken van beelden van cameratoezicht leverde geen verdenking op. De mannen mochten hun weg toen weer vervolgen.

Uren later, vlak voor 01.00 uur, werd de meldkamer gebeld dat in een shishalounge aan de Schiedamsedijk in Rotterdam Centrum een man aanwezig zou zijn met een vuurwapen. Toen de agenten buiten het pand stonden, kwam een man die precies voldeed aan het signalement naar buiten gelopen. Ook bij hem was een waarschuwingsschot nodig om hem zijn handen veilig zichtbaar te laten houden voordat hij werd aangehouden. Ook bij hem werd geen vuurwapen gevonden.

In dit geval bleken de meldingen loos alarm, maar we willen iedereen die weet van of sterke vermoedens heeft over een vuurwapen nadrukkelijk vragen dit te blijven melden. Vuurwapenbezit leidt tot vuurwapengebruik, met alle impactvolle gevolgen van dien. Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld.

Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.