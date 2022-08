Steekincident

De politie startte gelijk een onderzoek. Hieruit bleek dat de 26-jarige man vlak voor het steekincident was benaderd door de verdachte in zijn woning. Vervolgens is er een conflict ontstaan dat escaleerde in een steekincident. Het slachtoffer kon na behandeling van zijn verwondingen in het ziekenhuis weer naar huis.

Onderzoek

Het onderzoek van de politie richt zich op wat de aanleiding voor het steekincident is geweest en het achterhalen van de verdachte. De politie is in gesprek met het slachtoffer en onderzoekt of er camerabeelden zijn. Ook verrichtte de politie sporenonderzoek in de woning.

Heeft u informatie?

Heeft u informatie die de politie kan helpen? Of bent u getuige geweest van het steekincident aan het Hoendiep? Bel dan 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul het onderstaande tipformulier in.