Drie tieners slachtoffer van straatroof

Twee jongens met gezichtsbedekking bedreigden het drietal met iets wat leek op een vuurwapen. Ze moesten hun persoonlijke eigendommen afgeven en daarna ging het tweetal er vandoor. In de omgeving is door agenten gezocht. Daarbij is ook een helikopter en Burgernet ingezet. Desondanks is het tweetal niet gevonden.



Van de twee daders is het volgende signalement: blank, rond de 16 jaar, spraken Nederlands. Eén van de personen droeg een groen trainingspak en was rond de 2.00 meter, lang en dun van postuur. De andere persoon had een zwart trainingspak en droeg een bril. Was rond de 1.80 meter en was wat voller van postuur dan zijn mededader.



Een aantal eigendommen zijn in de omgeving teruggevonden en veiliggesteld voor sporenonderzoek. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2022173236