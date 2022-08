Verdachte met drugs aangehouden

Aansluitend doorzochten agenten twee woningen in de gemeente Zaanstad. Hierbij werden er twee kluizen aangetroffen met daarin een aanzienlijk geldbedrag, een grote hoeveelheid softdrugs, meerdere (airsoft) wapens en goederen die gebruikt worden voor de hennepteelt. De spullen zijn in beslag genomen voor onderzoek. De verdachte zit nog vast.

Wat doet een wijkagent?

Wijkagenten spelen een belangrijke rol in het structureel terugdringen van drugs onder minderjarigen. Samen met agenten van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door aanwezig te zijn, het in beeld brengen van de jeugd, handhaving en opsporing. De politie werkt samen met verschillende instanties zoals de gemeente om informatie met elkaar te delen over onder andere dit onderwerp. Ook gaat de wijkagent in gesprek met jongeren en ouders en kan de wijkagent ook helpen met het doorverwijzen naar hulpverlening.

Wat kunt u doen ?

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Heeft u vermoedens dat iets niet klopt bij u in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op drugshandel? Meld deze aan de politie via 0900 – 8844 8844 of ga in gesprek met uw wijkagent. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.

2022173158