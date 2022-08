Overleden man aangetroffen in water Julianapark, politie zoekt getuigen

Rond 15.30 uur kreeg de politie de melding van een wandelaar dat er een persoon in het water van het Julianapark lag. Door forensische rechercheurs is er rondom en in het water uitgebreid sporen onderzoek gedaan. Het onderzoek naar het overlijden loopt en het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen. De overleden man is op vrijdag 19 augustus bij de politie als vermist opgegeven. Op donderdag 18 augustus is hij voor het laatst gezien in Wateringen.

Grootschalig opsporingsonderzoek

De politie heeft onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) ingesteld en doet onderzoek naar wat er rond het Julianapark in de periode tussen donderdag 18 augustus en zaterdag 20 augustus heeft afgespeeld. Ook zal het onderzoek zich verder richten op de wijze waarop de man om het leven is gekomen en hoe hij in het water is terecht gekomen.

Uw informatie, camerabeelden of tips helpen

Heeft u tips of informatie of camerabeelden die het onderzoek kan helpen, gebruik dan het onderstaande tipformulier of opsporingstiplijn. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem.