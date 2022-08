Getuigen gezocht van het verkeersongeval A29 Klaaswaal

Klaaswaal - De politie is op zoek naar getuigen van het verkeersongeval welke plaats vond in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 augustus op de A29 ter hoogte van Klaaswaal. Daarbij raakte rond 02.00 uur ’s nachts een auto van de weg. Een van de inzittenden, een man van 25 uit Lekkerkerk, overleefde dat niet. Twee andere inzittenden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de aanleiding van het ongeval en wie de bestuurder was, zijn de twee mannen aangehouden. De politie is specifiek op zoek naar inzittenden van personenauto’s die net voor het ongeval de witte Fiat Punto hebben zien rijden. Ook informatie over het ongeval zelf is nog steeds welkom.