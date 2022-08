Straatrover snel ingerekend

Een 22-jarige Tilburger liep rond 15.30 uur vanaf het station de Spoorlaan op. Een man trok plotseling aan zijn tas en bleef deze vasthouden. Het slachtoffer hield zijn tas stevig vast en liep door. Hij is vervolgens een restaurant binnengelopen en toen liet de dief de tas los en ging er van door. De politie werd gewaarschuwd. Een agent zag op het NS-plein een man die met het signalement dat het slachtoffer had doorgegeven overeen kwam. De man is aangehouden en zit vast voor verhoor.