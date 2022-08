Verdachte inbraak strandtent Bergen aan Zee aangehouden. Inbraak strandtent Castricum aan Zee in nacht van zondag op maandag

Op camerabeelden van die inbraak was een kenteken te zien. Het kenteken is hierna in de ANPR gezet (automatische nummerbordherkenning) en dat leverde afgelopen nacht een hit op. De verdachte is voor nader recherche onderzoek ingesloten.

Ook in de nacht van afgelopen zondag op maandag is er een inbraak gepleegd in een strandtent in Castricum aan Zee. Daar zijn spullen buitengemaakt. In verband met het lopende onderzoek kan de politie nu niet zeggen om wat voor goederen het gaat.

De recherche onderzoekt of er verband is met de andere inbraken in strandtenten langs de Noord-Hollandse kust, van de afgelopen week.

2022171070