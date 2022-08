Politie zoekt getuigen van steekincident

Bij het steekincident raakte een 43-jarige man uit Rheden gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. Een 38-jarige vrouw uit Heerhugowaard is aangehouden en ingesloten.

Heeft u informatie die de politie kan helpen? Of bent u getuige geweest van het steekincident aan het de Mirandalaan? Bel dan 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul het onderstaande tipformulier in.

2022174220