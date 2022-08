Waarschuwingsschot na meldingen met ‘gel blasters’

Rond 23.30 uur kregen agenten de melding dat er een groep jongeren op de Paap Dirckstraat stond met mogelijk een mitrailleur. De groep rende meteen weg toen ze agenten zagen. Na een korte achtervolging sommeerden agenten met getrokken dienstwapen een aantal jongens om hun handen te laten zien. Toen één van de jongens dit niet deed, werd een waarschuwingsschot gelost. Een vuurwapen werd bij fouillering niet aangetroffen. Een 18-jarige jongen uit Rotterdam werd aangehouden. Hij werd later heengezonden.

Nog geen half uur later kregen agenten op hetzelfde adres weer een melding dat er een jongen was gezien met een vuurwapen in zijn broek. Opnieuw gingen agenten er op af. Dit keer legde één van de jongens meteen een wapen op straat. Het bleek te gaan om een ‘gel blaster’, welke in beslag is genomen.



Ook op de Rosener Manzstraat in Rotterdam was het raak. Rond 23.30 uur kregen agenten de melding dat er een groepje jongemannen op straat stond met mogelijk een vuurwapen. Agenten gingen er meteen op af. De groep spatte uit elkaar maar de jongens die achter bleven stonden ineens oog in oog met agenten met getrokken dienstwapens. Ook dit keer betrof het een ‘gel blaster’. Agenten vonden in een buddy van een scooter munitie ook een patroonhouder voor een echt vuurwapen. Ook dit werd in beslag genomen Er zijn drie mannen aangehouden (22, 24 en 43 jaar). De 24-jarige Rotterdammer zit nog vast.



Grote gevolgen

De afgelopen weken zijn er meer meldingen binnengekomen van incidenten met ‘gel blasters’. De gebruikers van de ‘gel blaster’ maken filmpjes tijden het schieten op mensen. Deze beelden plaatsen zij vervolgens op TikTok. Op het wapen zitten zogenaamde ‘gelballetjes’ die met kracht worden afgeschoten. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden.

Maar ook het op straat lopen met dit wapen zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Als agenten niet direct kunnen vaststellen dat het om speelgoedwapens gaat, dan trekken agenten uit voorzorg hun dienstwapen. Bij een onverwachte beweging of slecht bedoelde grap van de jongeren in kwestie is het leed niet te overzien. Neem deze ‘wapens’ dan ook niet mee de straat op!