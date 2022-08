Aanhouding voor bedreiging van maaltijdbezorger

Een 17-jarige maaltijdbezorger kreeg de schrik van zijn leven toen hij dacht gewoon zijn maaltijd af te leveren bij een woning aan de Gedempte Biersloot in Vlaardingen. Toen de bezorger aanbelde deed een bewoner de deur open en bedreigde daarbij de bezorger met een vuurwapen en griste de bestelling uit zijn handen. Hierop is de jongen gevlucht naar het restaurant waar hij voor werkt en belde de politie. Die kon niet veel later de twee bewoners van 27 en 62 jaar aanhouden. Dit gebeurde door de Team Parate Eenheid, het Arrestatie Team is ook nog kort aanwezig geweest ter ondersteuning maar hebben verder geen actie hoeven ondernemen.

De woning is doorzocht op de aanwezigheid van een vuurwapen. Dit is niet aangetroffen. De verdachten zijn gehoord. De man van 62 jaar is geen verdachte meer.

Tips of informatie?

Er is nog veel onduidelijk rondom de toedracht van de bedreiging en wat zich daar precies heeft afgespeeld. De politie komt daarom graag in contact met omwonenden die iets gezien of gehoord hebben van dit voorval. Heeft u informatie en dit nog niet gedeeld met de politie? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.