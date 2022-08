Man onwel tijdens vervoer in politieauto

Eerder op de middag kwamen er meldingen binnen dat de man in Eerbeek in verwarde toestand bij mensen aanbelde. Agenten hebben de man geboeid en wilden hem overbrengen naar een locatie waar hij door de crisisdienst beoordeeld kon worden. Tijdens het vervoer werd de man onwel en zijn agenten gestart met de reanimatie. De ambulance is ter plaatse gekomen en heeft de man naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Omdat de man in de politieauto onwel is geworden, start de Rijksrecherche een onderzoek naar de feiten. Dat onderzoek moet uitwijzen waardoor de man is overleden. De politie wacht dat onderzoek af en doet daarom geen verdere uitspraken over de precieze gebeurtenissen.

^SV 2022390621