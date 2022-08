Politie treft grote partij softdrugs aan

Uiteindelijk worden beiden auto’s gecontroleerd op de Patrimoniumlaan waar zij net een bedrijfspand verlaten. Bij controle treffen de agenten goederen aan die waarschijnlijk te maken hebben met een hennepkwekerij. De inzittenden van de auto’s, een 36-jarige inwoner van Twello en een 65-jarige inwoner van Arnhem, worden hierna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



Direct hierna wordt een instap gedaan in het bedrijfspand. Bij het onderzoek in het pand treffen de agenten op meerdere plaatsen aanzienlijke hoeveelheden hennep en hasj aan. In totaal bijna 70 kilogram. Ook staat er in de loods een weegschaal en vacumeer-machine en is het pand voorzien van luchtafzuiging. Een derde verdachte, die zich in het pand bevindt wordt eveneens aangehouden. Hier gaat het om een 55-jarige inwoner van Veenendaal.



Op maandag 22 augustus zijn de verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Twee van de drie verdachten, de inwoners van Twello en Veenendaal, blijven in hechtenis. De politie zet het onderzoek voort.



De gemeente Veenendaal is geïnformeerd over de vondst. Op basis van een bestuurlijke rapportage kan de burgemeester passende maatregelen nemen, zoals het sluiten van het pand.

Drugshandel draagt niet bij aan een veilig Veenendaal

Drugshandel vanuit een bedrijfspand, in dit geval gelegen tussen woningen, tast de veiligheid en leefbaarheid in de woonomgeving aan. Naast overlast voor omwonenden, in de vorm van bijvoorbeeld geuroverlast of geluidsoverlast, brengt de aanwezigheid van een grote hoeveelheid drugs een veiligheidsrisico met zich mee. De handel in drugs gaat vaak hand in hand met geweld vanwege de grote financiële belangen die ermee gemoeid zijn.



Signalen melden

Door alert te zijn en signalen snel te melden, kunnen inwoners en ondernemers hun steentje bijdragen aan de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Signalen kunnen gemeld worden bij de politie via (0900 8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Meld Misdaad Anoniem garandeert anonimiteit, doordat enkel informatie wordt vastgelegd en doorgegeven die niet te herleiden is naar de anonieme melder.