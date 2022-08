Getuigen gezocht van verkeersongeval

Agenten ontvingen een melding van een verkeersongeval waarbij een voetganger aangereden zou zijn door een auto. Toen zij daar aan kwamen troffen zij een zwaargewonde man aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen. Een 27-jarige bestuurder werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, het veroorzaken van een verkeersongeval en rijden zonder rijbewijs. De politie onderzoekt het incident.

Getuigen

Heeft u iets gezien of beelden van de omgeving Haagweg of Herenstraat in Rijswijk? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.