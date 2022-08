Politie vindt 20 kilo hennep in auto

Van de eigenaar van de auto is het rijbewijs ingenomen vanwege te hard rijden. De verdachte is niet de eigenaar van de auto, maar werd daarom wel aan de kant gezet ter controle. Tijdens die controle roken agenten een duidelijke henneplucht, waarna ze de auto doorzochten. In de auto werd ongeveer twintig kilo hennep gevonden. De drugs en de auto werden in beslag genomen. De verdachte werd aangehouden voor het bezit van softdrugs.