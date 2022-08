Twee aanhoudingen na melding over mitrailleur

De politie krijgt woensdag 24 augustus rond 13:45 uur een melding dat er op de Topaasstraat in Breda een man met een mitrailleur zou hebben geschoten. De man zou na het schieten in een bestelbus zijn gestapt en er vandoor zijn gegaan. Gealarmeerde politiemensen trekken na het horen van de melding hun kogelwerende vesten aan en starten een zoekactie naar de desbetreffende bestelbus.

Op de Doornboslaan zien politiemensen het desbetreffende voertuig rijden en na enige tijd tot stilstand komen. Op het moment dat het voertuig stilstaat, starten de politiemensen een ‘Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten’ procedure. Ze trekken hun vuurwapen en richten het wapen op de bestelbus en de persoon die naast de bestelbus staat met een wapen in zijn handen. De man gaat op aandringen van de politie op zijn knieën zitten met zijn handen op zijn hoofd. De man, een 23-jarige Bredanaar, wordt aangehouden voor het overtreden van de Wet Wapens en Munitie. Ook de bestuurder van het voertuig, een 21-jarige Bredanaar, wordt aangehouden.

Het wapen blijkt een nepwapen te zijn. Een zogeheten ‘gelblaster’. Een wapen dat, zoals uit bovenstaande melding blijkt, bijna niet van een echt wapen te onderscheiden is. In plaats van dat er kogels in het wapen zitten, wordt er in dit geval met gelballen geschoten. Het bijhebben van zo’n wapen, ondanks dat het geen ‘echt’ vuurwapen is, is strafbaar.

Grote gevolgen

De politie ziet in Nederland de afgelopen weken meer meldingen binnenkomen van ‘gelblasters’. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden. Het gebruik van dit wapen levert ook andere gevaren op. Als agenten een ‘gelblaster’ niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken. Dit is niet wenselijk en moeten we voorkomen. In Rotterdam trokken politiemensen bij een vergelijkbaar incident hun wapen en vuurden een waarschuwingsschot af. Het is wachten tot er een keer een dodelijk schot valt en dan is de wereld te klein.

Zorgelijke TikTok challenge

De gebruikers van de ‘gelblaster’ maken filmpjes tijden het schieten op mensen. Deze beelden plaatsen zij vervolgens op TikTok. Dit is niet stoer, maar verboden. Politieagent Jaimy zegt hierover: “Het gebruik van deze wapens is verboden in Nederland. Jongeren die een dergelijk wapen in hun bezit hebben worden aangehouden en het wapen wordt in beslag genomen. Als ze het wapen hebben gebruikt kunnen ze ook nog worden aangehouden voor openbare geweldpleging. Jongeren lopen het risico al op jongen leeftijd een strafblad te krijgen. We doen een beroep op ouders of verzorgers om jongeren extra te wijzen op het gevaar van deze gelblasters.”