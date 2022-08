Tweetal aangehouden voor mishandelen man

Het slachtoffer werd op woensdag 24 augustus rond 16.00 uur door het tweetal belaagd. Toen hij de vrouw aansprak omdat ze met hoge snelheid over de Oostpoort zou zijn komen fietsen. De verdachte stopte en schreeuwde de man toe. Ook dook ineens de 23-jarige man op deze mishandelde het slachtoffer. Het slachtoffer belde de politie. De man en de vrouw zijn vervolgens op de Kloosterstraat aangehouden. De man hield aan de mishandeling flinke verwondingen over, ook raakte zijn fiets beschadigd. Het tweetal is voor onderzoek ingesloten.