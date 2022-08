Opnieuw aanhouding in onderzoek dodelijk schietincident

Op 5 juli heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Trijpstraat in Hengelo. Kort daarna komt een 32-jarige man als bestuurder van een personenauto tegen een lichtmast aan de Parallelweg LS in Hengelo tot stilstand. Omstanders en politieagenten verlenen eerste hulp, maar de bestuurder overleeft het niet.

Man gezocht die taxi belde

Naast de aanhouding hebben we donderdag in Hengelo gezocht naar een vuurwapen. De politie probeert een weggegooid wapen op te sporen zodat het niet alsnog in verkeerde handen terecht komt. Deze zoektocht heeft helaas niets opgeleverd. Daarnaast zijn we op zoek naar een man met een lichte huidskleur die vermoedelijk deze 5 juli tussen 23:00 uur en kort na middernacht voor een persoon een taxi heeft gebeld op of nabij het station in Hengelo. Deze beller is geen verdachte, maar we komen wel graag met hem in contact. Bent u die man? Bel ons dan op 0900-8844.

Meerdere tips sinds start onderzoek

We hebben inmiddels veel mensen gesproken en er zijn nu in totaal twee personen aangehouden. De eerder aangehouden verdachte zit nog steeds vast. De tweede verdachte is donderdag 25 augustus heengezonden, maar blijft verdachte in deze zaak.

2022304319 JS