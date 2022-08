Getuigenoproep tankstation Graaf Florisweg

Wat gebeurde er?

De medewerker is rond het tijdstip van de overval druk bezig met het schoonmaken van de tankstellen. Tijdens deze werkzaamheden loopt zij in en uit het tankstation. Als zij weer naar buiten loopt wordt zij overvallen door een aantal mannen die haar tegen de grond werpen. Zij blijft op de grond liggen en de verdachten lopen naar binnen. Zij roven vervolgens tabakswaren en gaan er snel met de buit vandoor. Zij rennen dan in de richting van de Graaf Albertsingel.

Signalement

De recherche heeft in ieder geval signalementen van twee personen:

Persoon 1:

Een man met een zwarte jas aan van het merk Northface. De capuchon van de jas heeft een witte rand. Hij heeft een bivakmuts of een sjaal tot de neus. Verder draagt hij een lichtkleurige sportbroek met zwarte rand, zwarte gympen, zwarte tas met goud/roodkleurig opschrift.

Persoon 2:

Een man met een zwarte jas aan van het merk Northface. Hij heeft een bivakmuts of een sjaal tot de neus. Verder heeft hij een zwarte broek aan met zwarte gympen eronder.

Getuige?

Was u vrijdagochtend 26 augustus tussen 06.00 en 07.00 uur in de omgeving van de Graaf Florisweg of de Graaf Albertsingel? Heeft u iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden of dashcambeelden? De recherche komt dan graag met u in contact. Bel dan met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.