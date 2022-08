Overvaller vlucht op damesfiets

Rond 19:50 uur kwam een man op een donkerkleurige damesfiets met een (fel)groen krat voorop vanuit de Alkmaarseweg over de Büllerlaan aan gefietst. Hij zette de fiets neer bij de supermarkt en ging de winkel in. Daar bedreigde hij bij de kassa een personeelslid met een mes en eiste geld. Daarna vertrok de verdachte met een onbekend geldbedrag weer in de richting van de Büllerlaan en vluchtte via het Kranenburgplantsoen de wijk in. Nadat de politie werd gealarmeerd, is direct een zoekactie gestart in de omgeving. De verdachte werd niet meer aangetroffen. Bij de overval raakte niemand gewond.



Signalement

De verdachte is een man rond de 30-40 jaar oud. Hij is ongeveer 1,70 m. lang en heeft een lichte of lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een zwarte trui met capuchon en een grijze broek. Ook droeg hij een zonnebril en onder zijn capuchon een donkerkleurige pet.



Getuigenoproep

De recherche doet verder onderzoek naar de overval en is hiervoor nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Als u donderdagavond de verdachte in de omgeving van het Frank Sinatraplein heeft gezien, mogelijk op een damesfiets met groen krat, neem dan contact op met de politie. Ook als u in de buurt een camera hebt bij uw woning, bedrijf en/of auto en beelden hebt van de verdachte vragen wij u contact op te nemen. Dit kan via het bovenstaande telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022175557