Verdachte aangehouden na geweldsincident

Donderdag rond 20:10 uur kwam bij de politie een melding binnen over een conducteur die op het station zou zijn bedreigd en mishandeld door een man. De verdachte werd door meerdere personen onder controle gebracht, waarbij er een confrontatie plaatsvond tussen de conducteur en de verdachte. De politie kwam ter plaatse en heeft de verdachte overgenomen en aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Hoorn. Hij werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en is de volgende dag heengezonden. De zaak wordt verder onderzocht.



Tijdens het incident zijn er door omstanders videobeelden gemaakt die rond gaan op social media. Deze zijn bij de politie bekend en worden meegenomen in het onderzoek.



2022175554