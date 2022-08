Gewonde man meldt zich bij politiebureau

Rond 13:50 uur meldde een man zich bij het politiebureau aan de Koudenhorn in Haarlem. Hij bleek meerdere verwondingen te hebben. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling. De politie startte meteen een onderzoek en hield kort daarna bij een appartementencomplex aan de Zijlweg de 25-jarige verdachte aan. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verhoor.



De recherche doet verder onderzoek naar het incident. Hiervoor zoeken zij nog getuigen en/of camerabeelden. Heeft u het incident of mogelijke betrokkenen gezien of beelden hiervan hebben? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u uw informatie en beelden direct delen via het tipformulier.



2022177079