Verdachte aangehouden na steekincident

Vrijdag rond 18:25 uur kwam een melding binnen van een steekpartij aan het Munnikenbolwerk. Mogelijk zou bij een uit de hand gelopen ruzie tussen twee mannen één van hen gewond zijn geraakt door een mes. De politie was snel bij het incident en kon direct de verdachte aanhouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling aan zijn verwondingen.



Getuigenoproep

De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de steekpartij en zoekt hiervoor getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 18:25 uur het incident gezien? Of heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en heeft u beelden van het conflict of betrokkenen? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.



2022176384